Украинский беспилотник атаковал отделение полиции в Курской области

ВСУ атаковали с беспилотника отделение полиции в селе Заолешенка Курской области. Об этом сообщает Mash.

БПЛА самолетного типа сбросил снаряд на стационарный пост «Суджа». По информации канала, дрон запускали из Сумской области.

Отмечается, что повреждений и пострадавших нет.

Также артиллерия обстреляла 122-мм снарядами село Козино. Там повреждена вышка сотовой связи и электроподстанции. 75 домов остались без света. Никто не пострадал.