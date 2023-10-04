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Трех рязанцев осудят за сбыт наркотиков

Трех рязанцев осудят за сбыт наркотиков. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Обвиняемые размещали закладки на территории города. От дальнейшей продажи они получали деньги. Довести до конца преступные намерения подельники не смогли, поскольку наркотики изъяли полицейские.

Трем фигурантам предъявили обвинение. Каждому грозит до 15 лет тюрьмы. Их заключили под стражу.

Обвинительное заключение утвердил заместитель прокурора области. Дело рассмотрит Рязанский областной суд.