Скончался экс-участник музыкальной группы «1000 слов» Никита Островский

От осложнений из-за коронавируса скончался исполнитель Никита «Джино» Островский. Предварительно, у экс-участника группы «1000 слов» остановилось сердце. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

По данным канала, мужчину госпитализировали два дня назад с признаками простуды. Сегодня 41-летний артист умер.

Отмечается, что в этом году он планировал реанимировать музыкальную деятельность и готовил к выходу несколько синглов и полноценную пластинку.