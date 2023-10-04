Сальдо заявил, что ВСУ стягивают западную технику на правый берег Днепра

Сальдо заявил, что ВСУ стягивают западную технику на правый берег Днепра. Об этом пишет ТАСС.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что украинские войска стягивают западную технику на правый берег Днепра для возможного форсирования реки и высадки на левобережье.

«Сейчас идет попытка увеличения количества войск для возможного форсирования Днепра и перехода на левобережье. Она подтверждается. Процесс идет, добавляется количество техники и большей частью западной техники», — сказал Сальдо.