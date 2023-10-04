Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 04
19°
Чтв, 05
15°
Птн, 06
14°
ЦБ USD 99.46 0.19 05/10
ЦБ EUR 104.3 0.24 05/10
Нал. USD 98.86 / 100.1 04/10 16:30
Нал. EUR 104.21 / 105 04/10 16:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Недетское оружие. Подростки свободно покупают острые ножи и приносят и...
На сегодняшний день среди детей и подростков активно ра...
3 часа назад
948
Насколько вырастут налоговые вычеты с НДФЛ на образование и медицину
С 1 января 2024 года в России увеличатся налоговые выче...
4 часа назад
384
Hoff открыл первый гипермаркет в Рязани
Мультиформатный ритейлер по обустройству дома Hoff откр...
29 сентября 17:29
4 278
В МТС рассказали рязанцам о способах защиты от телефонного и интернет-...
В Рязанской области за минувшую неделю было несколько к...
26 сентября 16:55
5 129
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанские Борки
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
Сальдо заявил, что ВСУ стягивают западную технику на правый берег Днепра

Сальдо заявил, что ВСУ стягивают западную технику на правый берег Днепра. Об этом пишет ТАСС.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что украинские войска стягивают западную технику на правый берег Днепра для возможного форсирования реки и высадки на левобережье.

«Сейчас идет попытка увеличения количества войск для возможного форсирования Днепра и перехода на левобережье. Она подтверждается. Процесс идет, добавляется количество техники и большей частью западной техники», — сказал Сальдо.