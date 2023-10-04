РЗН. инфо выяснил, как рязанские подростки свободно приобретают оружие и приносят его в школы

На сегодняшний день среди детей и подростков активно распространяется мода на ножи-керамбиты благодаря популярным компьютерным играм. Дети до конца не осознают, что подобные вещи несут опасность. Ножи они свободно покупают на маркетплейсах. В отзывах под керамбитами десятки фотографий с детскими руками и комментариями, как ножи хорошо режут и сколько раз ребенок поранился, «пока игрался».

В Дягилеве уже был случай, когда мальчик пришел на детскую площадку с ножом. Мать ребенка позже рассказала, что ее сын выменял у друга раскладной нож на четыре пачки конфет Tic Tac. Женщина объяснила ему об опасности игр с подобными вещами и попросила вернуть нож обратно другу. В этой истории никто не пострадал.

Редакция РЗН. инфо разобралась, что такое керамбиты, почему они так популярны и как получилось, что дети свободно могут приобрести оружие.

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