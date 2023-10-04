Рязанских педагогов наградили от имени губернатора

Рязанских педагогов наградили от имени губернатора. Об этом сообщает сайт правительства.

В среду, 4 октября, в филармонии прошло торжественное собрание, приуроченное к Дню учителя. От имени губернатора Рязанской области Павла Малкова педагогов поздравила первый зампред правительства региона Анна Рослякова.

Также мероприятие посетили министр образования Рязанской области Ольга Щетинкина, уполномоченный по правам ребенка в регионе Анжелика Евдокимова, учителя и ветераны сферы образования из разных муниципальных образований, депутаты областной Думы, представители управлений образования, профессиональных союзов, РИРО.

Анна Рослякова поздравила учителей с профессиональным праздником, подчеркнув их нелегкий, но важный труд.

«Профессия учителя возвращает свой высокий статус. Об этом говорит тот факт, что текущий год объявлен Годом педагога и наставника. Вы дарите знания, свое тепло, сердце детям, учите нравственным принципам, преданной дружбе, уважению к Родине. Формируете наше общее будущее. В Рязанской области уделяется большое внимание сфере образования. Строятся новые школы, капитально ремонтируются действующие учреждения. Мы будем продолжать эту работу», — сказала Рослякова.

Зампред вручила региональные и ведомственные награды. В том числе почетные грамоты министерства просвещения Российской Федерации и губернатора Рязанской области, знаки «Почетный наставник», «За верность профессии», «Молодость и профессионализм», «За заслуги перед Рязанской областью», «За усердие». Несколько человек удостоены званий почетных работников федерального и регионального уровней в сферах образования, воспитания детей и молодежи.

Также перед собравшимися выступили творческие коллективы.