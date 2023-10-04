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Рязанка пожаловалась на упавшее на козырек подъезда сухое дерево

Рязанка пожаловалась на упавшее на козырек подъезда сухое дерево. Фото с места происшествия появились в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Инцидент произошел у подъезда дома № 17 по улице Скоморошинской. На фото видно, что при падении дерево пробило окно. Его часть нависает над входом в подъезд.

По словам одной из жительниц, они с соседями неоднократно обращались в службу благоустройства города с просьбой спилить дерево. «Что мы имеем: разбитое стекло в подъезде (неизвестно, кто его заменит) и такое же аварийное дерево рядом», — поделилась женщина.

Как она рассказала в посте, после падения дерева жители дозвонились в дирекцию благоустройства в 15:22. Им сказали, что рабочий день закончен, а к ним попробуют приехать на следующий день. «Мы попросили представиться даму, с которой говорили, так как предупредили, что собираемся писать в прокуратуру. Дама в который раз сообщила нам номер заявки, но представиться не пожелала. На вопрос: „А как нам быть?“ ответила: „Звоните в МЧС, наши люди не поедут, они хотят домой“. Благо никого не зашибло, хотя могло. В подъезде живëт много стариков и детей. Так вот, вопрос: как же долго будет продолжаться этот кошмар?!» — подытожила жительница дома.