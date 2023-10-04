Рязанцы рассказали, в какой профессии хотели бы себя попробовать

Жители Рязанской области рассказали, в какой профессии хотели бы себя попробовать. Данные исследования приводит Superjob.

Если бы появилась возможность на один день перевоплотиться в представителя другой профессии, 10% рязанцев хотели бы стать врачом. Пилотом мечтают побыть 8%, актером — 4%.

3% горожан выбрали бы работу чиновника. Еще 3% — отправиться в космос.

Профессии программиста и дизайнера привлекают по 2% опрошенных. Также по 2% респондентов готовы на один день стать водителем, поваром, учителем, юристом или следователем.

25% респондентов назвали иные профессии, например, тренера, спортсмена, полицейского, военного, ветеринара, банкира.

Не стали бы менять свою работу 17% опрошенных.