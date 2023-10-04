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Рязанцы продолжают жаловаться на засыпку водоема в Ситниках

В садоводческом товариществе «Садовод-3» в микрорайоне Ситники продолжают засыпать пруд и берег строительным мусором и землей. Об этом редакции РЗН. инфо сообщили жители кооператива и прислали видео.

Рязанцы рассказали, что два дня каждые две недели машины привозят мусор и скидывают на участок, а с него все падает в водоем.

Напомним, в начале апреля рязанцы сообщили о том, что в садоводческом товариществе «Садовод-3» в микрорайоне Ситники засыпали берег и пруд строительным мусором. В мае водоем продолжили засыпать землей. Рязанская природоохранная прокуратура решила, кто должен следить за состоянием пруда в Рязани. А региональное минприроды проверило факт засыпки водоема.