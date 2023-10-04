Россияне могут продлить период безвизового пребывания в Таиланде до 60 дней

Россияне могут увеличить период безвизового пребывания в Таиланде до 60 дней. Об этом сообщается в Telegram-канале Генконсульства России на Пхукете, ссылаясь на приказ начальника иммиграционной службы Таиланда.

«С 30 сентября 2023 года граждане России, прибывшие в Таиланд по 30-дневному безвизовому штампу, могут продлить срок своего пребывания дополнительно на 30 дней», — говорится в сообщении.

Ранее была возможность продлить безвизовое пребывание только на семь дней.