Россиянам запретят делать МРТ без направления врача

Россияне не смогут делать МРТ по собственной инициативе. Об этом со ссылкой на решение Верховного суда РФ сообщил РЕН ТВ.

Как рассказали в РАПСИ, для прохождения процедуры граждане будут обязаны получать направление от лечащего врача. Сделать это можно в любой клинике, где предусмотрена процедура, однако на документе должно быть указано название учреждения.

Представитель Минздрава Александр Шустов утверждает, что новые правила не ограничивают свободу пациентов в выборе места прохождения томографии. Он напомнил, что процедура имеет противопоказания, игнорирование которых может сказаться на здоровье.

«Например, если у человека есть металлические пластины в теле. Поэтому „огульные“ исследования попросту небезопасны. В практике на федеральном уровне очень много случаев, когда обычные „самообследования“ причиняют вред здоровью пациента, и таких случаев немало», — уточнил он.

Отмечается, что решение приняли после обращение в суд одного из россиян. Мужчина лечился от болей в спине, и врач направил его на прохождение МРТ. Однако в документе не указали точную организацию, где можно пройти процедуру.

Пациент истолковал это как-то, что он может сам выбрать клинику. Однако ему пришлось вновь заплатить за прием врача, чтобы иметь возможность сделать томографию именно в этом медцентре.