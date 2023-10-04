Рособрнадзор будет собирать сведения для воинского учета об учащихся разных учебных заведений

Рособрнадзор будет собирать сведения для ведения воинского учета об учащихся школ, колледжей и вузов, а затем передавать их в соответствующий государственный информационный ресурс. Об этом сообщается в постановлении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что эта процедура необходима для актуализации воинского учета.

Напомним, в конце 2022 года глава государства Владимир Путин поручил к апрелю 2024 года сделать госинформресурс по актуализации документов воинского учета. В нем будут отображаться сведения о всех, кто состоял на воинском учете (за исключением офицеров запаса ФСБ и СВР) и тех, кто только подлежит воинскому учету.