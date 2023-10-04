Путин: создание многополярного мира неизбежно и необходимо

Создание многополярного мира неизбежно и необходимо. Об этом заявил Владимир Путин.

«Мир постепенно избавляется от модели, когда пытаются загнать в кабалу и кредиты целые регионы мира», — сказал президент.

Путин заявил, что страны, распоряжающиеся мировыми валютами, стоят во главе «финансовой пирамиды», а это не соответствует интересам большинства человечеств

Также Владимир Путин рассказал, что у России много друзей в Европе, но они просто «ведут себя потише, чем противники».