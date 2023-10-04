Прокурором Ермишинского района стал Роман Парамонов

Прокурором Ермишинского района стал Роман Парамонов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Роман Парамонов родился в 1994 году, имеет высшее юридическое образование. С августа 2016 года по апрель 2017 года работал в прокуратуре Орловской области. С июня 2017 года по июнь 2018 года проходил военную службу в Вооруженных Силах России по призыву.

После увольнения из рядов ВС РФ продолжил работу в прокуратуре Орловской области. В мае 2020 года его перевели в прокуратуру Магаданской области. С февраля 2021 года Роман работал в органах прокуратуры Рязанской области: замещал должности помощника прокурора Шацкого района, зампрокурора Пителинского района. В апреле этого года его назначили на должность заместителя Касимовского межрайонного прокурора.