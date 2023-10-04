Прокуратура Михайловского района нашла коррупционные нарушения в нескольких СОШ и музее

Прокуратура Михайловского района нашла коррупционные нарушения в нескольких СОШ и музее. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

По данным прокуратуры Михайловского района в представленных декларациях руководителей муниципальных образовательных учреждений Голдинская, Заревская СОШ, Михайловская СОШ N3 не в полной мере осветили сведения о действующих счетах, открытых в банковских и кредитных организациях, а также неверно указали сведения о получении ими иных доходов и выплат.

Также в деятельности МУК «Михайловский исторический музей» установлено, что информация на официальном сайте в интернете, подлежащая обязательному опубликованию не обновляется, а в действующем локальном акте, регулирующем порядок уведомления представителя нанимателя о фактах обращений в целях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений, не предусмотрен.

По фактам установленных нарушений приняты меры прокурорского реагирования, результаты рассмотрения находятся на контроле.