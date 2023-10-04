Полицейские задержали рязанку за фиктивную регистрацию мигрантов в квартире

Полицейские задержали рязанку за фиктивную регистрацию мигрантов в квартире. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Оперативники выяснили, что 36-летняя рязанка зарегистрировала по месту жительства четырех граждан Республики Узбекистан в возрасте 19, 36, 38 и 39 лет. Фактически мигранты проживали в другом месте.

На женщину возбудили уголовное дело. Ей грозит штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до 3 лет, либо лишением свободы на срок до 3 лет.