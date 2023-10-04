Песков: все больше стран хотят выстраивать с Россией равноправные отношения

Все больше государств хотят выстраивать с Россией отношения, основанные на взаимном уважении и равноправии. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы видим, что больше и больше стран тяготеют к тому, чтобы выстраивать нормальные равноправные отношения [с Россией], основанные на взаимном интересе, заинтересованности и уважении», — сказал Песков.

По его словам, этот процесс будет продолжаться и круг дружественных стран расширится.