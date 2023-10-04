Павел Малков рассказал о завершении расчистки реки Солотча

Работы проводились благодаря нацпроекту «Экология». Более 3 км русла реки очищено от донных отложений и сорняков. Также восстановлены берега и растительный слой прибрежной полосы. На эти цели из федерального бюджета выделили 125 млн рублей. Об этом сообщил губернатор в своем telegram-канале.

Отмечается, что река Солотча — излюбленное место отдыха рязанцев. Годами она зарастала, что влияло на гидрологический режим и привлекательность для отдыха. Работы по очистке позволили вернуть реке изначальный вид и способность самоочищаться.