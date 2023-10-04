Пашинян заявил о готовности заключить мир с Алиевым

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что планировал подписать в испанской Гранаде соглашение о мире с Азербайджаном. Об этом сообщил ТАСС .

Также политик выразил сожаление, что президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался ехать туда.

«До последнего момента и даже сегодня мы подтверждали визит в Гранаду. Хочу отметить, что мы были настроены очень конструктивно и оптимистично, поскольку верили, что есть возможность подписать знаковый документ. Оказалось, что запланированная встреча не состоится не по нашей вине. Мы надеемся, что концептуальный документ, который находится на столе, будет подписан в подходящий момент. Я готов подписать этот документ. Мне жаль, что завтра у меня не будет возможности объявить о принятии столь важного решения», — сказал Пашинян.