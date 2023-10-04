Новым главой администрации Милославского района стал Виталий Гуськов

Новым главой администрации Милославского района стал Виталий Гуськов. Об этом сообщило издательство «Пресса» .

Заседание депутатов районной думы состоялось в среду, 4 октября. Депутаты проголосовали за кандидатуру Гуськова единогласно.

Ранее он работал в муниципальных структурах Милославского района. В 2006 году Гуськова назначили ведущим специалистом Информационного центра Избирательной комиссии Рязанской области. Несколько лет он работал ведущим специалистом общего отдела администрации Милославского района, главным инженером в ООО «Жилкомсервис». Позже его приняли на должность ведущего специалиста в администрацию Милославского сельского поселения. В сентябре Виталия Гуськова избрали главой Милославского сельского поселения.