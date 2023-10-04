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Новгородские специалисты в сфере бережливого производства посетили рязанские предприятия

Сотрудники проектно-учебного центра «Производительность труда» Новгородского центра развития инноваций и промышленности в рамках Недели промышленного туризма, которая проходит в Рязанской области 2-6 октября, посетили предприятия региона — филиал «Рязаньэнерго» и РПК «Хмелефф». Цель визита — обмен опытом в сфере оптимизации производственных процессов.

«В Рязани мы также навестили наших коллег из Регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса. Хотелось в очередной раз поблагодарить их за гостеприимство, продуктивное взаимодействие и опыт, который они передают нам. Благодаря такому сотрудничеству мы смогли запустить проект по повышению производительности труда на малых и средних предприятиях Новгородской области. Воспользовавшись полученными знаниями и наработками, мы сократили время внедрения проекта на местные предприятия, избежали многих ошибок и получили положительные отзывы от новгородских компаний. Процесс внедрения „бережливых“ инструментов на производственных площадках малых и средних предприятий, методики обучения персонала очень полезны. В этом плане у Рязанской области большой потенциал, который может служить примером для других регионов», — сказал руководитель проектно-учебного центра «Производительность труда» Евгений Чубарев.

Напомним, проект «Производительность труда на малых и средних предприятиях Рязанской области» стартовал в феврале 2021 года. Сейчас его участниками являются 34 региональных компаний, а количество сотрудников, обученных принципам бережливого производства, превысило 500 человек.