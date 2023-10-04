На Рязанском приборном заводе прошел «Детский день» в честь 105-летия предприятия

На Государственном Рязанском приборном заводе (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) прошел «Детский день», приуроченный к 105-летию предприятия. Около 300 юных гостей, чьи родители, бабушки и дедушки трудятся на заводе, посетили праздничные мероприятия.

В рамках «Детского дня» все желающие вместе с родителями посетили музей. Здесь они узнали о том, как создавался и развивался Рязанский приборный завод. Ребятам рассказали о продукции, выпускавшейся предприятием в различные годы, привели на рабочие места родителей, чтобы они «примерили на себя» их профессию.

В актовом зале завода была развернута выставка детского рисунка, посвященная юбилею ГРПЗ. На ней было представлено около 200 работ, в которых дети отразили свое видение истории и будущего завода, профессий, продукции предприятия, а также общественной и спортивной жизни. Здесь же внимание юных гостей привлекли аниматоры, которые провели веселые музыкально-танцевальные и спортивные конкурсы.

«Я очень рад видеть вас на нашем предприятии. Большое спасибо вашим родителям, бабушкам и дедушкам, которые привели вас сюда, показали завод и свои рабочие места. Это начало того, что кто-то из вас обязательно придет работать на наше предприятие. Когда одно поколение сменяется другим, дети идут по стопам своих родителей и работают вместе — это дорогого стоит. С праздником!» — поприветствовал детей заводчан генеральный директор ГРПЗ Борис Виноградов.

Государственный Рязанский приборный завод — российских предприятий радиоэлектронной промышленности. В 2023 году заводу исполняется 105 лет. За это время предприятие прошло путь от выпуска деревянных гвоздей до разработки и производства сложнейших образцов авионики. В числе современных изделий ГРПЗ — инверторные сварочные аппараты, автомобильная электроника, электрозарядные станции, медицинская техника.