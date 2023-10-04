На Камчатке в реке нашли тело мужчины, пропавшего во время форсирования водоема

В Камчатском крае спасатели обнаружили тело мужчины, который пропал при форсирования водоема 2 октября. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Инцидент произошел районе временной переправы, организованной через реку Паужетка к одноименному рабочему поселку. Там поднялся уровень воды во время циклона. При порпытке форсирования реки перевернулись две машины. Пять человек выбрались, а двое пропали без вести.

Тело одного из пропавших мужчин нашли примерно в пяти километрах в районе слияния рек Озерной и Паужетки.