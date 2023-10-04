Минобороны России: десантная группа ВСУ пыталась проникнуть на территорию Крыма

Ночью 4 октября в северо-западной части акватории Черного моря самолетами ВКС России пресечена попытка проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ. Об этом сообщает Министерство обороны России.

В районе мыса Тарханкут боевиков заметили на быстроходном военном катере и трех гидроциклах.

Кроме того, дежурными средствами ПВО над Белгородской, Брянской и Курской областях был перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.