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МегаФон начал предоставлять услуги домашнего интернета в 27 населенных пунктах Рязанской области

Жители 27 городов и сел Рязанской области теперь могут подключить универсальный продукт оператора, включающий в себя домашний и мобильный интернет, голосовую связь и цифровое телевидение. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В компании рассказали, что подобные комплексные услуги стали возможны благодаря использованию модели FVNO (Fixed Virtual Network Operator), когда оператор задействует сети широкополосного доступа в интернет у своих партнеров. Это позволяет максимально эффективно использовать имеющиеся инфраструктурные мощности, что выгодно обеим сторонам, а также пользователям — они получают дополнительные бонусы и преимущества.

Отмечается, что тариф «Объединяй!» стал доступен жителям Рязани, Касимова, Сасова, Ряжска, Скопина, Спас-Клепиков, Шацка, рабочего поселка Сапожок и других населенных пунктов, где в общей сложности проживают около 700 тысяч человек. Подключившись к тарифу, можно оплачивать все необходимые телекоммуникационные услуги по единому лицевому счету. Кроме

того, получать дополнительно 10 ГБ мобильного интернета и в зависимости от тарифа от 300 до 600 бесплатных минут общения.

Компания гарантирует надежный и высокоскоростной интернет, до 700 Мбит/с, доступ в Сеть. Чтобы подключить другие устройства к домашнему интернету потребуется Wi-Fi-роутер — его можно купить у оператора в рассрочку.

«Рынок телеком-услуг выходит на новый уровень благодаря объединению усилий с нашими партнерами и той синергии, которая возникает при эффективном взаимодействии. Уже существующие оптоволоконные сети обеспечивают жителей стабильным и высокоскоростным домашним интернетом, а мы добавляем дополнительные гигабайты и минуты к мобильному тарифу. В пакет также входят более 120 каналов цифрового телевидения. Платить за все услуги одновременно — выгоднее и удобнее. Услуги доступны не только в столице региона, но и в крупнейших районных центрах, а это значит, что уже на первом этапе тысячи наших абонентов могут попробовать для себя что-то новое», — говорит директор МегаФона в Рязанской области Ольга Лукина.

Более подробно о возможности подключения к новому тарифу вам расскажут в любом салоне связи МегаФона, а проверить доступность услуги по конкретному адресу можно на сайте оператора. На сайте или в личном кабинете МегаФона можно также оставить заявку на подключение. Стоимость домашнего интернета составляет 220 рублей за 30 дней, а новым абонентам при подключении опции предоставят месяц бесплатной связи.