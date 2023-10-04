Mash: два стратегических самолета НАТО нарушили воздушную границу России над Баренцевым морем

Два стратегических самолета НАТО нарушили воздушную границу России над Баренцевым морем. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, Boeing RC-135 ВВС США залетел на границу России на высоте 9600 метров и пробыл там восемь минут. Позже он снова подлетел к границе и несколько раз залетел на территорию РФ.

Вторым нарушителем стал патрульный противолодочный Boeing P-8 «Посейдон» королевских ВВС Норвегии. На высоте в 8000 метров он нарушил российское воздушное пространство в районе архипелага Новая Земля — спустя 20 минут он вылетел обратно за границу.