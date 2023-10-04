Известия: в России врачи смогут назначать пациентам БАДы в качестве лечения

Российским врачам дадут право назначать биологически активные добавки пациентам в качестве лечения, выписывая рецепты. Такой законопроект поддержал кабмин, пишут « Известия ».

Сейчас медики могут лишь порекомендовать человеку принять витамины или другие средства. Бесконтрольное употребление биодобавок может привести к тяжелым последствиям для здоровья.

Кроме того, на рынке есть подделки БАДов, которые могут содержать опасные вещества.

Теперь врачей наделят правом назначать биологически активные добавки, определяя схему и дозировку препаратов.

Такой законопроект, разработанный в аппарате правительства, поддержала правовая комиссия. Изменения предлагается внести в ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов».

Авторы документа заявляют, что поправки позволят предотвратить бесконтрольное применение БАДов и сохранить здоровье граждан.