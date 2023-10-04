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Hill: если ВСУ не продвинутся до конца года, мир заключат на условиях России

Если ВСУ не продвинутся до конца года, мир заключат на условиях России. Об этом пишет американское издание Hill.

Журналисты издания сообщили, что ряд западных стран оказывает давление на Киев, чтобы он ускорил контрнаступление на юге и востоке Украины. Однако другие государства настаивают на «вынужденных переговорах» между Украиной и Россией, считая, что это наилучший вариант положить конец конфликту, даже если мирное соглашение будет заключено на выгодных для Москвы условиях.

«Если поддержка Украины ослабнет в 2024 году, Москва может добиться мирного урегулирования», — написали в сообщении.