ФСБ: одного из диверсантов, пытавшихся проникнуть в Крым, взяли в плен

Одного из диверсантов, пытавшихся проникнуть в Крым, взяли в плен. Об этом сообщает ФСБ России.

Силовики сообщили, что в Крыму предотвращена попытка проникновения ДРГ украинской военной разведки, один диверсант захвачен в плен.

В ведомстве отметили, что пленный заявил, что группа должна была снять фото и видео на фоне флага Украины.

Ранее в районе мыса Тарханкут боевиков заметили на быстроходном военном катере и трех гидроциклах.