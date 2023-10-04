ФСБ: одного из диверсантов, пытавшихся проникнуть в Крым, взяли в плен
Одного из диверсантов, пытавшихся проникнуть в Крым, взяли в плен. Об этом сообщает ФСБ России.
Силовики сообщили, что в Крыму предотвращена попытка проникновения ДРГ украинской военной разведки, один диверсант захвачен в плен.
В ведомстве отметили, что пленный заявил, что группа должна была снять фото и видео на фоне флага Украины.
Ранее в районе мыса Тарханкут боевиков заметили на быстроходном военном катере и трех гидроциклах.