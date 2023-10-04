Экономист рассказала о новых правилах оплаты ЖКХ

С 1 октября вступили в силу новые правила оплаты ЖКХ. Их разъяснила доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Наталья Казанцева, пишет « Прайм ».

Собственники квартир ежемесячно оплачивают содержание и ремонт общей площади, а в дополнительные расходы теперь могут включить недобросовестные действия отдельных жильцов.

Если по вине собственника появились поломки в общедомовом имуществе, то оплачивать их придется нарушителю. Виновника будут разыскивать с помощью свидетелей и камер видеонаблюдения.

Казанцева утверждает, что новые правила не должны стать поводом для необоснованного повышения сборов со стороны УК.