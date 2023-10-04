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Большинство рязанцев не слышали системы оповещения в городе

В соцсетях запустили опрос, посвященный проверке исправности систем оповещения в Рязанской области. Информация появилась в паблике «Новости Рязани ВКонтакте».

«Сирены сегодня слышали в Рязани? Пишите, где слышали — где нет. Это важно. Звуки оповещения включали в 11 и в 14 часов. 4 октября по всей стране МЧС проверяло системы оповещения, о чем повсеместно предупреждало заранее», — указано в публикации.

На 22:08 проголосовало 1103 человека. 66,09% проголосовавших отметили, что они не слышали сирены. 30,19% ответили, что слышали. 3,72% заявили, что не были в Рязани.