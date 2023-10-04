Bild: Киев впал в отчаяние из-за нехватки оружия и провала контрнаступления

Киев впал в отчаяние из-за нехватки оружия и провала контрнаступления. Об этом сообщает РЕН. ТВ со ссылкой на газету Bild.

Журналист издания Пол Ронцхаймер считает, что действия ВСУ не соответствуют ожиданиям Киева и его западных союзников. Прорваться к Черному морю не удалось, а сопротивление со стороны российских войск остается значительным.

Он обратил внимание на изменения настроений на Западе. Так, республиканцы уже начали оказывать давление на США с целью прекращения помощи Киеву. Европейские союзники также не столь едины в вопросах поддержки, как раньше.