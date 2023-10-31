Wildberries вводит дополнительное подтверждение заказов в приложении

Онлайн-ретейлер Wildberries вводит опцию дополнительного подтверждения в приложении, которая призвана минимизировать возможность «случайных» заказов, в том числе — сторонними лицами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Для подключения этой функции необходимо обновить приложение маркетплейса и выбрать способ дополнительного подтверждения заказа, среди вариантов — пин-код, а также технологии Touch ID и Face ID (и их аналоги на Android).