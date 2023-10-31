Во Владивостоке мать зарезала спящего четырехлетнего ребенка
Во Владивостоке мать зарезала спящего четырехлетнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
Тело ребенка с колото-резаными ранами живота нашли 31 октября в частном доме по улице Демьяна бедного.
В убийстве заподозрили 45-летнюю мать. По версии следствия, ночью она взяла нож и несколько раз ударила им спящего ребенка.
Выяснилось, что ранее женщина проявляла признаки расстройства психики и проходила соответствующее лечение.
Возбуждено уголовное дело. Проводится проверка.