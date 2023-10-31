В Волгограде неизвестные подбросили гранату во двор пенсионерки

В Волгограде неизвестные подбросили гранату во двор пенсионерки. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, утром 71-летняя женщина вышла в огород позаниматься хозяйственными делами. Ей понадобилась садовая тележка, которая была прислонена к сараю. Когда бабушка взяла тачку и покатила ее, раздался взрыв.

Женщину госпитализировали с сотрясением головного мозга, переломами правых бедра и плеча и множественными осколочными ранениями.

Рядом с изуродованной тележкой полицейские обнаружили металлические обломки — предварительно, от гранаты РГД-5.

Проводится проверка.