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В Венгрии предрекли начало гражданской войны в Европе

Венгерский историк и главный редактор научного-популярного журнала Corvinаk Ласло Бернат Веспреми заявил, что Европе угрожает глобальная гражданская война из-за реакции населения на ближневосточный конфликт. Об этом пишет Life со ссылкой на портал Index.hu.

Специалист полагает, что Западная и Северная Европа идет к «кровавой гражданской войне с угрожающей скоростью».

«Я не вижу никаких признаков поворота в этом постоянно сужающемся коридоре», — полагает специалист.

Веспреми считает, что антисемитские и антимусульманские акции имеют тенденцию к усилению. По его мнению, с большой вероятностью, исламисты в ответ на праворадикальный терроризм начнут мстить, что может привести к гражданской войне.