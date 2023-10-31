В рязанскую ИК-2 пытались передать наркотики в сухофруктах

В Рязанской области сотрудники ИК-5 пресекли попытку передачи наркотиков заключенному. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСИН.

Правоохранители заметили в посылке для одного из осужденных сухофрукты, которые выглядели подозрительно. В инжире они обнаружили вещество, внешне похожие на наркотик. Позже экспертиза показала, что этим веществом оказался гашиш. Всего было изъято 32 грамма наркотика.

Возбуждено уголовное дело. Идет проверка.