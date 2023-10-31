В Рязанской области задержали 27-летнего мужчину за хищение дизельного топлива

27-летний житель Клепиковского района похитил дизельное топливо. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Молодой человек, который не имеет постоянного заработка, организовал для товарищей застолье. Когда спиртное закончилось, он пошел на территорию предприятия, где расположены габаритные машины. Там он слил дизельное топливо и убежал.

После этого мужчина продал дизель и купил на вырученные деньги алкоголь.

Отмечается, что охранник видел как молодой человек сливал топливо с машины «ГАЗ». С его слов оперативники составили портрет злоумышленника и поймали его. В отношении него возбудили уголовное дело за грабеж «статья 161 УК РФ.