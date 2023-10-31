В Рязанской области грузовик насмерть сбил пешехода

В Рязанской области грузовик насмерть сбил пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Инцидент произошел в понедельник, 30 октября, примерно в 21:55, в Рыбновском районе, на 168 километре автодороги М5 «Урал». По предварительной информации, 41-летний житель Мичуринска, управляя грузовым автомобилем «МАН TGX», сбил переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода неустановленного пешехода.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте.

Проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.