В Рязани продолжают благоустраивать Педагогический сквер

В Рязани продолжают благоустраивать Педагогический сквер. Помимо установки МАФов и скульптурной композиции, посвященной учительской профессии, здесь провели работы по озеленению.

Во вторник, 31 октября, там посадили 26 молодых растений. Это туи двух сортов «Вудварди» и «Смарагд», можжевельник «Минт Джулеп» и китайский «Блю Альпс», гортензия метельчатая и яблоня декоративная.

Благоустройство Педагогического сквера с дополнительным озеленением и монтажом вечерней подсветки планируется продолжить в 2024 году. Фасад здания управления образования и молодежной политики администрации города отремонтируют и украсят зеркальными панелями с надписями.