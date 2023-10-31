В Рязани 1 ноября отключат свет на шести улицах

В Рязани 1 ноября отключат свет на шести улицах. Об этом сообщили на сайте мэрии.

В среду, 1 ноября, с 09.00 до 16.00 света не будет по следующим адресам:

улица Советская, дома №№ 1-33;

улица Мервинская, дома №№ 73-99, № 119, № 121, №№ 48-194;

улица Бахмачеевская, дома № 1, №№ 5-15, № 16, №№ 24-32;

улица 1-й Бахмачеевский, дома №№ 5-21, №№ 2-24;

улица Библиотечная, дом № 28;

улица Западная, дома № 9, № 10, № 11, № 13, № 14.

Отключение связано с проведением работ по капитальному ремонту систем наружного освещения.