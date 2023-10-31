В России могут вырасти цены на съемное жилье
В России могут вырасти цены на съемное жилье. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на эксперта по недвижимости Олега Бендрикова.
По его словам, рост ключевой ставки может привести к увеличению цен на съемное жилье, так как люди откажутся покупать жилье и будут его снимать. Так, в виду большого спроса собственники могут увеличить стоимость аренды.
Также, по словам Бедрикова, после роста ставок спрос на квартиры может уменьшиться, а вслед за ним и способна снизиться и стоимость квартир.
Ранее ЦБ повысил ключевую ставку до 15%.