В полиции опровергли информацию о массовом конфликте в Рязани

В полиции опровергли информацию о массовом конфликте в Рязани. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В ведомстве сообщили, что в полицию поступило сообщение о скоплении молодых людей у ТЦ «Европа». Когда оперативники приехали на место, выяснилось, что молодые люди занимались физической культурой на спортивном инвентаре, уставленным рядом с торговым центром.

Информация о противоправных деяниях не подтвердилась.

Ранее рязанцы сообщили о массовом конфликте в Дашково-Песочне.