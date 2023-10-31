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В МТС Travel рязанцам рассказали, в какие месяцы выгоднее брать отпуск в 2024 году

Самыми выгодными месяцами для отпуска в 2024 году будут июль, август и октябрь. Однако планировать отдых необходимо заранее. Об этом рассказал директор по коммуникациям сервиса МТС Travel Сергей Становкин.

По его словам, работникам с пятидневным графиком выгоднее всего брать отпуск в месяцы с наибольшим количеством рабочих дней. Эксперт также уточнил, что из-за каникул и государственных праздников в январе или мае рабочий день в среднем «дороже». Если пойти отдыхать в эти месяцы, доход с учетом отпускных будет меньше, чем в остальное время в году.

По данным МТС Travel, бронирование отеля за три месяца и более позволит сэкономить на проживании до 30%. В 2024 году для короткого путешествия можно воспользоваться дополнительными выходными днями, с 1 по 8 января, 23 февраля, 8 марта, с 29 апреля по 1 мая, 9 и 10 мая и 4 ноября, напомнил Становкин.

«Рязанцы согласно аналитике Big Data входят в ТОП-5 самых активных путешественников до Урала. Этому способствует удобное расположение Рязани, отсюда можно уехать в самые разные регионы, даже проведя в дороге не более 5-6 часов. До 75% туристов предпочитают путешествовать на автомобилях, это современный тренд. Наши магистральные трассы обеспечены связью, это удобство и безопасность при передвижении. Заранее заказав гостиницу, можно в пути составлять экскурсионные маршруты, запускать виртуальные экскурсии по музеям или просто читать местные новости, чтобы по приезду быть в курсе. Въезжая в каждый новый регион, рязанцы уже сейчас получают приветственные смс-сообщения от МТС, в которых перечислены главные бренды и достопримечательности, которые никак нельзя обойти», — рассказал директор филиала МТС в Рязанской области Александр Ляк.