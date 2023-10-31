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В Москве мужчина изнасиловал знакомую после бани

В Москве мужчина изнасиловал знакомую после бани. Об этом сообщает РЕН. ТВ со ссылкой на собственный источник.

Все случилось в ночь на 31 октября на улице Буракова.

Во время застолья с девушкой начал флиртовать мужчина.

«В какой-то момент пара решила продолжить общение уже наедине. Мужчина проводил знакомую в автомобиль, где и изнасиловал», — отмечает источник.

После этого девушка обратилась в полицию с заявлением. Сейчас правоохранители проводят по данному факту проверку, по итогам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.