В Касимове две женщины украли деньги из дома пенсионерки

В Касимове две женщины украли деньги из дома пенсионерки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительной информации, женщины заметили, как пенсионерка шла по улице. Одна из них подошла к пожилой женщине и начала разговор. Женщина рассказала пенсионерке, что хочет купить дом в Касимове. Пожилая женщина поддержала диалог и стала рассказывать о городе. Когда они подошли к дому, хозяйка предложила ей войти. Пока женщины беседовали на кухне, в дом незаметно вошла 54-летняя женщина, нашла в шкафу 90 тысяч рублей, подала знак подруге покинула дом. Ее знакомая попрощалась с пенсионеркой и поспешила удалиться.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статье 158 УК РФ («Кража»).