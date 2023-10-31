В Госдуму внесли законопроект о создании реестра должников по алиментам

В Госдуму внесли законопроект о создании реестра должников по алиментам. Об этом сообщает РИА Новости.

Правительство РФ внесло в Госдуму проект о создании специального реестра должников по алиментам, включающего сведения о лицах, привлеченных к административной и уголовной ответственности, а также находящихся в розыске.

В законопроекте предлагается наделить судебного пристава-исполнителя правом требовать сведения об имущественном положении должника.

Отмечается, что принятие законопроекта приведет к качественному исполнению судебных актов, а также повысит мотивацию должников платить алименты.