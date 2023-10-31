В Госдуме предложили возложить на добровольцев ответственность за порчу военного имущества

В Госдуме предложили возложить на добровольцев ответственность за порчу военного имущества. Об этом пишет ТАСС.

Законопроект предлагает расширить используемое в законе понятие «военнослужащий» — под ним будут пониматься в том числе граждане, пребывающие в добровольческих формированиях.

Таким образом, действующие нормы о том, что военнослужащие несут материальную ответственность и в некоторых случаях полностью возмещают нанесенный ущерб, будут распространяться и на добровольцев. Речь идет о хищении, умышленном уничтожении, повреждении, порче, незаконном использовании имущества.