Суд обязал прекратить эксплуатацию одной из свалок в Рязанской области

Суд обязал прекратить эксплуатацию одной из свалок в Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуре.

В Рязанской области суд поддержал требования природоохранного прокурора и обязал организацию и орган местного самоуправления прекратить эксплуатацию полигона ТКО, а Рыбновском районе. Установлено, что организация осуществляет эксплуатацию полигона с нарушениями природоохранного законодательства.

В суде заключили, что при эксплуатации полигона не соблюдалась проектная документация, его мощности превышены, поэтому дальнейшая эксплуатация полигона невозможна.

Рыбновским районным судом требования природоохранного прокурора удовлетворены.