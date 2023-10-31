Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 31
12°
Срд, 01
15°
Чтв, 02
10°
ЦБ USD 92.02 -1.22 01/11
ЦБ EUR 97.93 -0.69 01/11
Нал. USD 93.46 / 96 31/10 17:30
Нал. EUR 98.97 / 99.2 31/10 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Кто готов помогать школам?
1 час назад
170
Девелопер Артем Феоктистов о секретах успеха, экзотических инструмента...
О личной истории успеха и важных тонкостях выбора надеж...
27 октября 15:00
3 042
Песочное лобби. Как коломенские бизнесмены наплевали на решение рязанс...
Скандал вокруг добычи песка на землях рядом с рязанским...
13 октября 12:25
11 272
Недетское оружие. Подростки свободно покупают острые ножи и приносят и...
На сегодняшний день среди детей и подростков активно ра...
4 октября 13:17
17 597
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
Суд обязал прекратить эксплуатацию одной из свалок в Рязанской области

Суд обязал прекратить эксплуатацию одной из свалок в Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуре.

В Рязанской области суд поддержал требования природоохранного прокурора и обязал организацию и орган местного самоуправления прекратить эксплуатацию полигона ТКО, а Рыбновском районе. Установлено, что организация осуществляет эксплуатацию полигона с нарушениями природоохранного законодательства.

В суде заключили, что при эксплуатации полигона не соблюдалась проектная документация, его мощности превышены, поэтому дальнейшая эксплуатация полигона невозможна.

Рыбновским районным судом требования природоохранного прокурора удовлетворены.