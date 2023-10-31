Сотрудники дирекции благоустройства приводят в порядок рязанские скверы

Во вторник, 31 октября, сотрудники Дирекции благоустройства сгребали и вывозили листву в сквере имени Уткина, Железнодорожников, Керамзавода, «Детский мир», на пересечении улиц Есенина и Радищева, площади Ленина и Бульваре Победы.

Сорную растительность убрали на Московском шоссе, ветки вывозили на улице Великанова. Также уборку производили и на проезжей части на Маяковского и Новой.

Повреждения на сетях уличного освещения устраняли на улицах Октябрьская, Боголюбова, Полетаева, Татарская.

На дежурстве в МБУ «ДБГ» днем находятся 14 комбинированных дорожных машин. При изменении погодных условий, они выйдут на обработку проезжей части дорог от возникающей скользкости.

Тротуары и пешеходные зоны подметали на улицах Павлова, Полетаева, Интернациональная, Октябрьская, Станкозаводская, Стройкова, Маяковского, Циолковского, Колхозная, Есенина и бульваре Есенина, Театральной площади, Куйбышевское шоссе, в поселках Соколовка и Строитель, Верхнем городском парке, скверах на Есенина, на перекрестке улиц Радищева и Свободы, сквере на Соборной, скверах на улице и площади Ленина, на Лыбедском бульваре, площади Победы, зеленой зоне у вокзала «Рязань-2», Бульваре Победы, в сквере 60-летия Победы, Комсомольском парке, мемориальном парке Славы Дальней Авиации имени Героя Советского Союза А.В. Белякова.